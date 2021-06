Hockeyers wacht kraker tegen België in halve finale na ruime zege op Wales

Golfer Cantlay profiteert van dramati­sche aftocht Rahm en wint ruim 1 miljoen euro

7 juni Patrick Cantlay (29) heeft voor de tweede keer The Memorial gewonnen, het prestigieuze toernooi op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). De Amerikaanse golfer had daarvoor wel een play-off tegen landgenoot Collin Morikawa nodig. De beslissing viel op de eerste extra hole.