Hockeyers winnen in Pro League weer niet van India

Gevluchte Iraanse taekwondo­ka nu in Duitsland

14:06 De Iraanse taekwondoka Kimia Alizadeh heeft Nederland verruild voor Duitsland. De enige sportvrouw uit Iran die een olympische medaille bezit, was haar land ontvlucht omdat ze zich onderdrukt voelt. Aanvankelijk belandde ze vorige week bij trainer Mimoun El Boujjoufi in Eindhoven. In de Duitse krant Bild geeft ze nu aan voor Duitsland naar de Olympische Spelen te willen. De krant meldt dat ze voorlopig in Hamburg verblijft.