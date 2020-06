Hockeyfederatie geeft EK in Nederland opwaardering: vier WK-tickets te verdienen

Door de verplaatsing van de Olympische Spelen van Tokio 2020 naar volgend jaar zomer is er minder ruimte op de internationale hockeykalender voor het spelen van WK-kwalificatiewedstrijden. De FIH besloot daarom om onder meer het gecombineerde EK in Nederland op te waarderen.



Het WK voor vrouwen vindt in de zomer van 2022 plaats in Spanje en Nederland. De twee gastlanden zijn al zeker van deelname. Het WK voor mannen wordt in januari 2023 in India afgewerkt.