Hockeysters hebben aan één helft voldoende tegen VS

Daarmee herstelde Oranje zich van de 1-0-nederlaag eerder deze maand in en tegen Australië. Dat verlies betekende het einde van een lange reeks overwinningen. Nederland had liefst 44 keer niet verloren.



Nederland opende voortvarend tegen het team dat gecoacht wordt door oud-international Janneke Schopman. Halverwege stond het al 5-0. Lidewij Welten had de score geopend, kort voor het einde van het eerste kwart deden Laurien Leurink en Matla Oranje uitlopen naar 3-0. In het tweede kwart scoorden Marloes Keetels en nogmaals Matla.



Nederland speelt volgende week in Buenos Aires in de vierde speelronde tegen Argentinië.