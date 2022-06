Hockeysters in Pro League moeizaam langs het China van Alyson Annan: ‘Was vreemd om tegen haar te spelen’

Alyson Annan, oud-bondscoach van Oranje, is tegenwoordig coach bij China. ,,Het was vreemd om tegen haar te spelen”, zei Xan de Waard. ,,Maar we waren wel het beste team en kregen veel kansen. Het was wel nodig dat we geduldig waren in de cirkel, om de mogelijkheden te benutten. De tegentreffer was wat ongelukkig, volgens mij was het hun enige schot op doel. Verder denk ik dat we goede dingen hebben laten zien.”