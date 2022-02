Hockeysters lijden verrassend puntenverlies tegen veerkrachtig Spanje

Instituut Sportrecht­spraak gaat match­fixing zaalhockey onderzoe­ken

De klacht van hockeyclub Ring Pass Delft over mogelijke matchfixing afgelopen weekend wordt behandeld door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat bevestigen hockeybond KNHB en de Delftse club. Wanneer de zaak dient is nog niet bekend. Het draait om de wedstrijd in de Hoofdklasse van de vrouwen in het zaalhockey tussen Bloemendaal en Laren.

