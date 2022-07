Hockeysters na moeizame zege op dappere WK-debutant met volle buit naar kwartfinales

De Nederlandse hockeysters staan in de kwartfinales van het WK. Ze wonnen ook hun derde groepswedstrijd, al ging het moeizaam tegen WK-debutant Chili. Opnieuw waren veldgoals schaars, maar de treffer van Eva de Goede was wel wonderschoon: 3-1.

Slechts één keer eerder troffen Nederland en Chili elkaar. Bij de vorige ontmoeting tijdens de Hockey World League in 2013 won Oranje de halve finale met 10-0. Daar waren op papier ook de krachtsverhoudingen naar in het laatste groepsduel op dit WK, want Chili staat voor het eerst op een wereldkampioenschap en vijftiende op de wereldranglijst. Een hockeydwerg dus.

Maar de Chileense hockeysters zaten dit toernooi al vol verrassingen. Ze scoorden tegen Ierland voor het eerst op een WK en wonnen dat duel. Het ontroerde bondscoach Sergio Vigil tot tranen. Met een flinke dosis passie, zo liet Chili al zien, is veel mogelijk.

Al kostte de mentaliteit de ploeg ook veel kaarten. Het leverde aanvoerster Camila Caram zelfs een schorsing op vanwege ‘roekeloos fysiek contact tussen spelers tijdens de wedstrijd’. Zeventien speelsters kon bondscoach Vigil slechts gebruiken tegen Nederland. Enige vermoeidheid was niet terug te zien, de Chileense hockeysters bleven strijden tot het bittere eind.

Volledig scherm Lidewij Welten heeft Oranje op 1-0 gezet. © ANP

Opnieuw was het Wagener Stadion uitverkocht, maar echt warm kregen de fans het niet van het spel van Oranje. Er ging veel fout en grote kansen werden gemist. Het was lastig door de defensie van Chili te breken. Dus moest het via de strafcorners komen. Vlak voor het einde van het eerste kwart opende Lidewij Welten de score via een strafcornerrebound: 1-0.

In plaats van dat Oranje verder uitliep, kwam Chili terug. Daar kwam wel het nodige fortuin bij kijken, want via een Nederlandse stick kreeg Francisca Tala de bal in de stick geschoven. Ze hoefde enkel de vrije hoek uit te kiezen voor Chili’s tweede WK-doelpunt: 1-1. De bondscoach juichte alsof de buit al binnen was.

Dat was het niet, want Nederland scoorde nog via Yibbi Jansen (strafcorner) en Eva de Goede, die op wonderschone wijze de bal in de bovenhoek plaatste: 3-1. Duel gespeeld tegen de dappere Chilenen.

Zo won Oranje alle groepsduels, waardoor het zich rechtstreeks plaatste voor de kwartfinales. Zeer waarschijnlijk zullen het België van bondscoach Raoul Ehren - nummer twee Australië heeft nog één duel te spelen - en Chili, dat derde is geëindigd in de groep, gaan uitvechten wie Nederland op 12 juli treft, in Amstelveen.