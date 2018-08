Hockeysters nemen na shoot-outs laatste horde naar WK-finale

De Nederlandse vrouwen hadden het enorm moeilijk met Australië. Na een 1-0 voorsprong bij rust door een behendige intikker van Kelly Jonker (1-0). Australië kwam na rust sterk terug. Uiteindelijk namen de Nederlandse vrouwen de shoot-outs beter. Lidewij Welten benutte de beslissende shoot-out.



Keepster Josine Koning die afwisselt met Anne Veenendaal mocht onder de lat plaatsnemen tijdens de shoot-outs. De keepster speelde een ongekende hoofdrol en stopte maar liefst drie Australische pogingen.



,,We moesten heel diep gaan", zei aanvoerder Carlien Dirkse van den Heuvel bij de NOS. ,,Het was een superzware wedstrijd. Ik denk de minste van het hele toernooi, maar dat is ook de verdienste van Australië. Hun keepster pakte heel veel, maar wij misten wat scherpte. Uiteindelijk mooi dat we via shoot-outs winnen. De mensen thuis denken misschien: het gaat ze makkelijk af. Die shoot-outs laten zien dat wij er ook voor moeten vechten en dat is mooi."



Keepster Josine Koning was de heldin uiteindelijk. ,,We hebben het samen gedaan, niet alleen ik", aldus de doelvrouw. ,,Ik weet geeneens hoeveel ik heb er gepakt. Ik ben er een beetje blanco ingegaan, want zij hadden wat nieuwe nemers. Ik had dus ook geen plan. Of naja: gewoon gaan op de bal."