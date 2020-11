Hockeysters nog mild voor België met 4-0 winst in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben hun zesde zege in deze jaargang van de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Brussel met 4-0 van België. De treffers kwamen op naam van Lidewij Welten, Frédérique Matla, Lauren Stam en Margot van Geffen.

De score had veel groter kunnen uitvallen voor Oranje. Zo grossierde de ploeg in strafcorners en kansen, maar na een fase in het begin van het derde kwart waarin Nederland drie doelpunten in zes minuten maakte, kwam er geen goal meer bij.

Welten, Matla en Stam scoorden uit een strafcorner. Voor Matla was het haar 45ste doelpunt in het shirt van Oranje. Van Geffen maakte de enige veldgoal. Ze kwam van rechts de cirkel binnen en sloeg vallend de bal hard in het dak van het doel.

Het was de laatste interland voor de hockeysters van dit jaar. Het duel vond plaats zonder publiek. Middenvelder Marloes Keetels, hersteld van een achillespeesblessure, was terug in de selectie.

Het Nederlands team was vanaf het begin de partij die het spel bepaalde en België in de verdediging drong. In het eerste kwart leverde de aanvalsgolf geen scores op. In het tweede kwart was het wel raak, bij de derde strafcorner voor Oranje. De inzet van Stam stuitte op de Belgische speelster Stephanie Vanden Borre, Welten scoorde in de rebound.

Vervolgens sloeg Nederland drie keer toe in het derde kwart. Eerst sleepte Matla de bal uit een strafcorner tegen de plank, daarna maakte Stam de 3-0 vanuit de vijfde strafcorner. Ze kreeg een leep balletje van Caia van Maasakker voor haar stick en haalde trefzeker uit. Van Geffen maakte kort daarna de 4-0. ,,We hadden veel meer doelpunten willen maken, kansen genoeg. Maar het was een goede wedstrijd”, zei ze na afloop.