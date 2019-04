Hockeysters Oranje walsen opnieuw over de VS heen

De Amerikaanse ploeg kwam nog wel op voorsprong. Taylor West frommelde de bal uit de eerste aanval van de bezoekers over de doellijn. De Waard maakte in de slotfase van het eerste kwart met een hard schot gelijk. Fortuin zette Oranje in het tweede kwart met haar eerste treffer in haar vierde interland op voorsprong. Daarna was opnieuw De Waard trefzeker (3-1).



Na de rust liep Nederland soepel uit naar een grote score. Van Maasakker bepaalde de eindstand op 7-1 met haar vijftigste interlandgoal uit een strafcorner. In de 53e minuut mocht keepster Kiki Gunneman (Pinoké) haar debuut maken als vervangster van Josine Koning. De Waard werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Voor de thuisploeg waren verder Xan de Waard, Kyra Fortuin (beiden twee), Yibbi Jansen en Marloes Keetels trefzeker. De wereldkampioen versloeg de Verenigde Staten half februari in Winston-Salem al met 5-0. Oranje rolde afgelopen woensdag China in Utrecht met 6-0 op.



Op basis van een hoger winstpercentage nam Nederland in de Pro League de leidende positie over van Argentinië. De eerste vier teams na een volledige competitie plaatsen zich voor de Grand Final, die eind juni in Amsterdam wordt afgewerkt.



Voor Nederland was het de zesde overwinning in de nieuwe mondiale competitie. De ploeg van bondscoach Alyson Annan verloor begin februari van Australië (1-0). Nederland speelt over een kleine twee weken de volgende groepswedstrijd in en tegen Duitsland.