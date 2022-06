Hockeysters verliezen met ‘B-ploeg’ van Engeland in Pro League

Het is de tweede nederlaag van de hockeysters in de Pro League. In april werd ook een duel met India verloren.

Groot-Brittannië kwam in het Lee Valley Hockey and Tennis Centre in Londen in het tweede kwart op voorsprong via Anna Toman, die scoorde uit een strafcorner. Isabelle Petter maakte er in het derde kwart 2-0 van. Uit een strafcorner maakte Maxime Kerstholt de eerste treffer voor Oranje. Maar de Engelsen liepen weer uit via een benutte strafbal van Grace Balsdon. Ondanks kansen van Felice Albers was dat ook de eindstand.