Hockeysters veroveren elfde Europese titel na kraker tegen Duitsland

Na de openingstreffer van Oranje gingen de Duitse vrouwen op jacht naar de gelijkmaker, maar in het doel van Nederland trad Josine Koning een aantal keer belangrijk op, waardoor Duitsland op nul goals bleef staan.



Vijf minuten voor tijd werd een doelpunt van Matla in eerste instantie afgekeurd omdat ze de bal met de bolle kant van de hockeystick had geraakt. Na bestudering van de beelden bleek dat niet zo te zijn, waardoor de arbitrage de treffer goedkeurde. Na het laatste fluitsignaal was het groot feest in Amstelveen: voor de elfde keer was de Europese titel voor de Nederlandse vrouwen.



Voor Oranje is het de derde EK-titel op een rij. Twee jaar geleden werden de Duitse hockeysters ook verslagen en ook toen werd het 2-0. Oranje wist op het EK in eigen land alle wedstrijden te winnen. In de poule werden Ierland (4-0), Spanje (7-1) en Schotland (10-0) verslagen en in de halve finales België met 3-1.