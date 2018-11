Hockeysters verslaan ook Australië bij Champions Trophy

Marijn Veen kreeg in de eerste helft de eerste kans voor Oranje. Haar inzet werd gestopt door keepster Rachael Lynch. Maar in de 20ste minuut was het toch raak en tikte Veen de 1-0 binnen. Via een strafbal maakte Caia van Maasakker er in de 27ste minuut 2-0 van. Vlak voor rust had Maria Verschoor nog een mooie kans op 3-0, maar ze miste net.