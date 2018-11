Hockeysters verslaan ook titelverdediger Argentinië

Evenals in het stroeve openingsduel met Japan kwam Nederland in de wedstrijd tegen Argentinië moeizaam op gang. De Zuid-Amerikaanse ploeg, die niet meer zo sterk is als voorheen, had in de eerste helft een overwicht. De zevenvoudige kampioen miste echter scorend vermogen. Vier strafcorners leverden geen treffer op, bij absentie van een echte specialist.



Door tijdstraffen voor Pien Sanders en Eva de Goede stond Oranje even met negen speelsters op het veld. Het schotloze Argentinië kon echter niet profiteren. Het rendement van de Nederlandse aanval, en met name van de strafcorner, was opvallend hoog. Van Maasakker opende in de 27e minuut de score uit de eerste korte hoekslag (1-0).