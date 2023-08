Hockeysters walsen over Engeland heen en staan opnieuw in EK-finale

Het is vandaag zeven jaar en vijf dagen geleden dat de hockeysters van het Nederlands elftal een grote wedstrijd verloren. Zaterdag krijgt de ploeg de kans die reeks te verlengen door voor de vierde keer op rij Europees kampioen te worden. In de halve finale bleef Engeland een half uur overeind, daarna was het snel voorbij: 7-0.

Nederland hoefde deze week in Mönchengladbach niet de sterren van de hemel te hockeyen om zonder problemen de finale te halen. Daarvoor is de tegenstand niet sterk genoeg, constateerde ook bondscoach Paul van Ass eerlijk. Hij was ook duidelijk over de tekortkomingen van Engeland, en kreeg gelijk.

Al begon Oranje stroef aan de halve finale. Engeland ‘stond’ goed en wist in het eerste kwart grote kansen van de titelverdediger te voorkomen. In het tweede kwart waren er wel vier aardige mogelijkheden, maar die gingen er niet in. Ondertussen was het oppassen voor de Engelse counter. Maar Josine Koning, die voor de beslissende wedstrijden van bondscoach Paul van Ass de voorkeur krijgt boven Anne Veenendaal, had weinig te doen.

Na rust bleef Nederland druk zetten en kreeg het in korte tijd een drietal strafcorners. De eerste twee varianten flopten, maar toen Yibbi Jansen het bij poging drie rechtstreeks probeerde was het raak. Even later soleerde Pien Dicke de cirkel in en toen ze niet werd aangepakt, maakte ze al vallend de 2-0. Nog in het derde kwart tekende Jansen en Frederique Matla voor de derde en vierde Nederlandse treffer. Marijn Veen en nogmaals Jansen en Matla bepaalden in het slotkwart de eindstand.

De olympische finale van Rio de Janeiro in 2016 blijft vooralsnog de laatste belangrijke nederlaag van Oranje. Groot-Brittannië won destijds na shoot-outs. Op de laatste drie EK’s, WK’s en de Spelen van Tokio was het steeds goud voor Oranje, vaak met grote overmacht. Morgen kan de ploeg opnieuw een hoofdprijs aan die reeks toevoegen.