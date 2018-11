Hockeysters winnen van China en treffen Australië in finale

Betrian moet genoegen nemen met brons op WK boksen

23 november Jemyma Betrian heeft op de WK boksen in India genoegen moeten nemen met brons in de klasse tot 57 kilogram. De verrassend goed presterende Betrian, die met haar plek bij de laatste vier al verzekerd was van eremetaal, verloor in de halve finales met 5-0 van de Duitse Ornella Wahner.