Hockeysters zeker van groepswinst na veertiende zege

Pro LeagueDe Nederlandse hockeysters zijn zeker van de eerste plaats in de groepsfase van de Pro League. In Utrecht won de formatie van bondscoach Alyson Annan donderdag van Argentinië, 2-1. Van de 15 tot nu toe gespeelde duels in het toernooi won Oranje er 14.

Hoewel Oranje al snel aardige kansen kreeg, scoorde Argentinië als eerste. Micaela Retegui tikte in, na een fraaie solo van Maria Granatto langs meerdere speelsters. Lidewij Welten maakte niet veel later gelijk, nadat Caia van Maasakker haar bij een strafcorner vrij speelde in de cirkel.

Lees ook Hockeyers naar Grand Final van Pro League Lees meer

Dankzij Frédérique Matla ging Nederland met een voorsprong rusten. Zij scoorde na een aanval die liep via Marloes Keetels en Maria Verschoor.



“Het zijn altijd mooie, maar geen gemakkelijke wedstrijden tegen Argentinië”, zei Keetels, uitgeroepen tot ‘player of the match.’ Ze vervolgde: “Argentinië is altijd gevaarlijk. Wij zijn er echter in geslaagd druk te blijven uitoefenen, dat heeft de doorslag gegeven. Misschien hadden we dat derde doelpunt moeten maken, zodat we wat eerder zeker van onze zaak waren geweest.”

De opzet van Oranje was om beter, minder slordig, te spelen dan in het vorige duel met Engeland. “Ik denk dat het deze keer best redelijk ging”, zei Matla bij Ziggo Sport. “Misschien gooiden we pas echter de schroom van ons af na de tegentreffer, maar toen kwamen we ook wel echt ‘los’. Bij twee goals zijn we gestopt, dat was misschien jammer, maar met dit resultaat mogen we tevreden zijn.”