Hockeyvrouwen en -mannen beginnen met winst

De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Negen van de beste hockeylanden ter wereld doen mee. Het geldt ook als een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020. Oranje speelt een uit- en thuiswedstrijd tegen elk land. De Europese landen spelen eerst alle wedstrijden in het zuidelijk halfrond. De beste vier spelen een finaletoernooi om de eindzege.



De finaleronde van de Pro Hockey League wordt eind juni afgewerkt in het Wagener-stadion in Amstelveen, de thuishaven van Amsterdam én de nationale teams. De vrouwenfinale is op zaterdag 29 juni, die van de mannen een dag later.