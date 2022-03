Hoe ‘panter’ Poetin als ex-judoka door wereldwijde boycot in zijn sporthart wordt geraakt

NBA Dallas Mavericks trakteren Los Angeles Lakers op derde nederlaag op rij

De basketballers van Dallas Mavericks hebben Los Angeles Lakers de derde nederlaag op rij bezorgd in de NBA. Het werd in LA, mede dankzij 25 punten van Luka Doncic, 109-104 voor de Mavericks. LeBron James was aan de zijde van de Lakers met 26 punten de topschutter van de avond.

