Holland Acht mist finale WK roeien in Plovdiv, vrouwen wel door

De Geus richting podiumplek op olympisch zeilwater

13 september Windsurfster Lilian de Geus ligt bij de wereldbekerwedstrijden op het olympische zeilwater van Tokio 2020 weer op koers voor een podiumplaats. De wereldkampioene in de RS:X-klasse klom in de tussenstand van de zesde naar de derde plaats. In de twee races die donderdag in Enoshima werden gevaren, eindigde ze respectievelijk als achtste en derde.