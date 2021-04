Holterman ruilde toga in voor hardloopschoenen en heeft nu een ticket naar Tokio

Door Pim Bijl



Vorige maand poseerde Jill Holterman nog trots, tevreden leunend over haar dankzij lokale sponsors mogelijk gemaakte auto. Op de rechterzijkant van de wagen waarin ze rondrijdt, staat haar beeltenis en de slogan ‘Take me to Paris!’ De Olympische Spelen in de Franse hoofdstad, in de zomer van 2024, dat had ze voor ogen toen ze in september 2019 haar toga inleverde.