Holzken krijgt kans in Champions League van het boksen

Holzken maakt zijn debuut in de halve finale van de Mohammed Ali Trofee en treft met Smith niet zomaar een bokser. De Engelsman is de nummer vier van de wereld in de super middelgewichtsklasse, Holzken is de nummer 23. De Helmonder is op het laatste moment ingeschoven, omdat de Duitser Juergen Braehmer wegens ziekte af moest zeggen. Holzken stond al een tijdje op de reservelijst.

Holzken is erop gebrand om verder carrière te maken in het boksen, nadat hij onlangs al indruk maakte met een snelle knock-out tegen Viktor Polyakov. The Natural, die eerder vooral faam verwierf als kickbokser, is blij dat hij nu eindelijk de kans krijgt om de wereldtop te bestormen. ,,Ik heb gewacht op deze kans. Ik ben in vorm en heb me voorbereid en heb Callum verschillende keren zien vechten", zegt Holzken. Dan, zelfverzekerd: ,,Het wordt een mooi gevecht. Callum, zorg maar dat je voorbereid bent, want ik ben er klaar voor. Ik kom je verslaan."