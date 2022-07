Homerun-koning Juan Soto haalt neus op voor contract van 440 miljoen dollar

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de buitenvelder uit de Dominicaanse Republiek. Soto, op zijn 20ste al winnaar van de World Series en één van de grootste talenten in Major League Baseball, liet honkbalminnend Amerika versteld staan door een vorstelijke contractverlenging bij de Nationals te weigeren. De 440 miljoen dollar waar Soto zijn neus voor ophaalt, zou het grootste contract uit de geschiedenis van de MLB zijn geweest.

Maar Soto denkt meer waard te zijn. En daar kon hij nog wel eens gelijk in hebben ook. In Washington had hij - voor wat de totale waarde van het contract betreft - voor een recordbedrag kunnen tekenen. Maar daarmee zou hij jaarlijks nog altijd minder verdienen dan Mike Trout. De sterspeler van LA Angels verlengde in 2019 zijn contract met 12 jaar voor 426,5 miljoen dollar.

Volledig scherm Juan Soto. © AP

Soto en zijn management denken dat er meer in zit, ook al omdat hij na het seizoen 2024 free agent kan worden en dan nog altijd maar 26 jaar oud is. De kans is daarom groot dat Washington Nationals nu de markt opgaat om de jonge vedette zo gunstig mogelijk te ruilen. Hij wordt inmiddels gelinkt aan clubs als New York Yankees, New York Mets en Los Angeles Dodgers.

De club die de naar verwachting half miljard dollar die nodig is om Soto vast te leggen kan ophoesten, krijgt overigens wel waar voor zijn geld. De man op wie alle schijnwerpers staan deze week - komende nacht speelt hij mee in de All Star Game - bleef stoïcijns in de Home Run Derby, het shownummertje dat hij voor het eerst won door in de finale af te rekenen met Seattle Mariners-rookie Julio Rodríguez: 19-18.