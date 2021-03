Honderd Iron Mans in honderd dagen: gekkenwerk?

Door Pim Bijl



Nadat Maarten van der Weijden ’s ochtends 35 kilometer had gelopen, om zijn sportdag te beginnen, vroeg hij zich tijdens de lunch af: hoe zou het die man in Utah vergaan? Hij zag dat James Lawrence zijn eerste triatlon in ruim veertien uur volbracht. Op 1 maart startte Lawrence zo zijn missie die op 8 juni voltooid moet zijn. Honderd dagen 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Ja, met zoiets extreems heb je de aandacht van Maarten van der Weijden wel te pakken. ’s Lands vleesgeworden zelfkastijding volgt eenieder die de grenzen van het menselijk lichaam opzoekt met interesse.