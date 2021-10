Honkballer Albies met Atlanta Braves op weg naar World Series

Via homeruns van Eddie Rosario, Adam Duvall en Freddie Freeman stonden de Braves na drie innings al met 4-0 voor. Albies liep in de vijfde inning het vijfde punt binnen. In de negende inning besliste Atlanta Braves de wedstrijd met een tweehonkslag van Freeman en de tweede homerun van Rosario, waarop Albies opnieuw kon scoren.

Ozzie Albies (l) feliciteert Freddie Freeman met zijn homerun.

Kenley Jansen, doorgaans de ‘closer’ bij LA Dodgers, kwam niet in actie. De Antilliaanse international van het Nederlandse koninkrijksteam won vorig jaar met de Dodgers de World Series, maar titelprolongatie is nu ver weg. De ploeg uit LA moet donderdagavond het vijfde duel winnen om in de race te blijven. Atlanta Braves stond in 1999 voor het laatst in de World Series. De ploeg werd drie keer kampioen van de Major League.

Oranje-international Xander Bogaerts moest met Boston Red Sox op het eigen Fenway Park een zware nederlaag incasseren. Houston Astros won in Boston met 9-1 en nam in de serie een voorsprong van 3-2. De Astros kunnen het vrijdag in eigen stadion afmaken.