Honkballer krijgt bal met ruim 150 km per uur vol in gezicht: 16 hechtingen voor voormalig All Star

met videoDat was even schrikken maandag toen honkbalveteraan Justin Turner (38) tijdens een preseason-duel in de eerste inning tegen de vlakte ging. De eerste honkman van de Boston Red Sox kreeg een bal met een snelheid van ruim 150 kilometer per uur van Detroit Tigers-pitcher Matt Manning vol in zijn gezicht en belandde in het ziekenhuis.

Turner werd in Fort Myers, Florida, met een bloedend gelaat afgevoerd. De schade viel wonder boven wonder uiteindelijk nog mee, al moesten er wel zestien hechtingen aan te pas komen om de wond in zijn gezicht te dichten. Maar de Amerikaan kwam er zonder breuken vanaf, zo liet zijn vrouw Kourtney via social media weten. ,,Het was een ongeluk", verontschuldigde Manning zich na afloop.

Volledig scherm Justin Turner gaat neer nadat hij in zijn gezicht is geraakt. © AP

Tweevoudig All Star Turner was jarenlang derdehonkman van de Los Angeles Dodgers, waarmee hij als ploeggenoot van Oranje-international Kenley Jansen in 2020 de World Series won. Nadat zijn contract in LA niet werd verlengd stapte hij dit seizoen over naar Boston, waar hij naar alle waarschijnlijk zal worden ingezet als eerste honkman en aangewezen slagman. Hij tekende bij Red Sox een contract voor twee jaar ter waarde van 22 miljoen dollar (20,6 miljoen euro). Turner speelde eerder voor Baltimore Orioles (2009-10), New York Mets (2010-13) en Dodgers (2014-22).

De 25-jarige Manning, bezig aan zijn derde seizoen in Detroit, zat sowieso niet geweldig in de wedstrijd. Hij moest vier runs toestaan in de met 7-1 verloren wedstrijd. Het nieuwe honkbalseizoen in de MLB begint op 30 maart.

