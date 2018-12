Honkballer Loek van Mil buiten bewustzijn in natuur gevonden

De Australische politie onderzoekt omstandigheden rond de ziekenhuisopname van honkballer Loek van Mil. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits ligt in kritieke toestand in het hospitaal van Canberra. Hij is inmiddels bij bewustzijn.

De 34-jarige Brabander liep zaterdag ernstig hoofdletsel op bij een - naar nu blijkt - hiking-ongeluk. Dat zegt Mark Ready, eigenaar van de honkbalploeg waar Van Mil voor speelt, tegen Australische media. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel.

Van Mil was zaterdag urenlang onbereikbaar voor zijn teamgenoten en management, die steeds nerveuzer werden toen ze de boomlange Nederlander niet te pakken kregen. Later werd de honkballer gevonden door een wandelaar.

,,Hij heeft een harde klap gemaakt met zijn hoofd op de rotsen en heeft een bloeding in de hersenen gehad", zegt Ready tegen Courier Mail. ,,Hij heeft zo'n 24 uur buiten bewustzijn in de natuur gelegen voordat hij gevonden werd. Het was kantje boord, maar hij is van zeer ernstig gewond naar kritiek maar stabiel gegaan.”

Quote Het was kantje boord Mark Ready

,,Ik zit naast zijn bed en ik heb zijn toestand het afgelopen etmaal flink zien verbeteren. Hij praat weer en het lukte hem zelfs om te lachen en een grapje te maken", zegt de honkbalploegeigenaar. Desondanks zijn de doktoren van Van Mil wel bezorgd om de hersenbloeding en houden ze hem scherp in de gaten.

Hoewel het zou gaan om een ongeluk, onderzoekt de Australische politie wel de omstandigheden rond de ziekenhuisopname van Loek van Mil. Waarom dat is, wil de politie niet zeggen. ,,We doen verder geen uitspraken over deze zaak”, zegt een woordvoerder.

Uitblinken

Van Mil staat onder contract bij de Nederlandse topclub Neptunus, die hij vorig jaar nog de landstitel bezorgde door uit te blinken in de Holland Series tegen Amsterdam.

Van Mil honkbalt sinds 2016 in de wintermaanden ook in Australië. De 2,16 meter lange pitcher speelde eerder in de Verenigde Staten en Japan. Hij pakte twee jaar geleden met Oranje de Europese titel en is op de grote toernooien een vaste waarde in de selectie.