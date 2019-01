‘Honkballer Loek van Mil traint weer na ongeluk’

Volgens de NOS traint Van Mil weer voorzichtig mee. Ook zou de honkballer uit Oss alweer met het team meereizen. De 34-jarige honkballer liep eind vorig jaar ernstig hoofdletsel op na een hiking-ongeluk. Hij werd buiten bewustzijn in de natuur gevonden. Hij belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Of Van Mil, die ook onder contract staat bij het Rotterdamse Neptunus, nog in actie komt in het Australische seizoen, is niet bekend.