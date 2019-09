Honkballers bereiken EK-finale na krappe overwinning op Spanje

Volleybal­lers winnen ook tweede groepsduel op EK

17:56 De Nederlandse volleyballers hebben bij het EK ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. In Rotterdam was Oranje in drie sets te sterk voor Oekraïne, dat het zeker in de eerste twee sets op de beslissende momenten liet afweten: 28-26 29-27 25-21.