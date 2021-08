Honkballers brengen filmklassieker ‘Field of Dreams’ tot leven tussen idyllische graanvelden

Net als in de film uit 1989 zagen zij hoe hoofdrolspeler Kevin Costner de opening verzorgde door uit het graan tevoorschijn te komen op de melodie van de soundtrack, niet veel later gevolgd door de spelers van de twee honkbalploegen.



De wedstrijd zelf werd overigens ook een regelrechte thriller. Uiteindelijk wonnen de White Sox met 8-9, door een homerun van Tim Anderson in de afsluitende negende inning. In Amerika werd al gerept over een ‘Hollywood ending’.



De wedstrijd was in alle opzichten een groot succes en zal ook volgend jaar weer op het programma staan, zo kondigde de grote baas van de MLB al aan. De allereerste editie werd een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus.