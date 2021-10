Honkballers Houston Astros slaan terug in World Series

Dure hobby Suzanne: ‘Ik had geld en zat thuis, dus ik heb maande­lijks meer dan 1000 euro aan Lego uitgegeven’

26 oktober Sporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Suzanne (36) gaf afgelopen jaar 1000 euro per maand uit aan Lego.