Honkballers Milwaukee willen NBA-finale niet missen en vervroegen wedstrijd

De basketballers van de Milwaukee Bucks kunnen zich vannacht (3.00 uur Nederlandse tijd) voor het eerst in 50 jaar tijd kronen tot kampioen van de NBA. En dat feest willen ook de honkballers uit die stad beslist niet missen. De MLB-wedstrijd tussen Milwaukee Brewers en Kansas City Royals is daarom met vier uur vervroegd.

De Bucks bogen in de best-of-seven-serie tegen Phoenix Suns een 2-0 achterstand om in een 3-2 voorsprong en zijn vannacht bij een zege in het eigen Fiserv Forum zeker van de titel in de NBA. De laatste (en eerste) keer dat dat gebeurde was in 1971 met de latere LA Lakers-ster Kareem Abdul-Jabbar nog in de gelederen.

Met sterspeler Giannis Antetokounmpo als boegbeeld van de huidige succesploeg hoopt Milwaukee opnieuw geschiedenis te schrijven. En daar moet alles in de sportgekke stad in Wisconsin voor wijken. Ook het duel voor de dit seizoen eveneens succesvolle honkballers, die hun stadgenoten alle ruimte gunnen. ,,Ja, we willen ook naar de Bucks-game kijken,” twitterde de club.

,,Het kan een historische nacht worden voor de hele staat‘’, aldus Brewers-directeur Rick Schlesinger. ,,Het is de avond van de Bucks. We willen dat ze winnen en dat het speciaal wordt.”

Volgens Brewers-coach Craig Counsell gaat een groot aantal van zijn spelers na de wedstrijd (aanvang 22.10 Nederlandse-tijd) meteen door naar de basketbalarena om de Bucks aan te moedigen. Dat gaat hij zelf waarschijnlijk ook doen. ,,Ik kan niet wachten. Ik weet niet zeker wat mijn plannen zijn, maar mijn dochter smste me ‘Get tickets! Get tickets, Get tickets’. Dus we zullen zien wat er gebeurt. We zijn allemaal opgewonden.‘’

Kareem Abdul-Jabbar (l) en Oscar Robertson, twee spelers uit de kampioensploeg van 1971, moedigen hun oude club aan.

Duizenden Bucks-fans volgden de eerste wedstrijd in de NBA finale op een groot scherm bij het eigen Fiserv Forum.