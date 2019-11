Honkballers na nederlaag uitgeschakeld voor superronde

Premier 12De Nederlandse honkballers hebben ook hun derde en laatste groepswedstrijd in de Premier 12 verloren. Het team van bondscoach Hensley Meulens ging in de derde wedstrijd op het toernooi voor de beste twaalf honkballanden van de wereld met 10-2 onderuit tegen gastland Mexico.

Het Nederlandse koninkrijksteam had in Guadalajara eerder in de groep verloren van Team USA en van de Dominicaanse Republiek en was daardoor al kansloos voor het bereiken van de superronde met de beste zes landen.

Mexico kwam meteen in de eerste inning op 2-0 en bouwde die voorsprong uit met scores in de derde, zevende en achtste inning. De ploeg van Meulens kon daar pas in de achtste inning bij een achterstand van 8-0 twee punten tegenover zetten. Op een honkslag van Yurendell de Caster, scoorden Gianfranco Wawoe en Kalian Sams.

Oranje veroverde in september de Europese titel, maar greep vervolgens op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië naast een ticket naar Tokio. In maart krijgen de honkballers nog één kans, op een mondiaal kwalificatietoernooi.

Volledig scherm Juan Carlos Sulbaran © EPA

Volledig scherm Roman Solis en Robin Van Doornspeek (R) © BSR Agency