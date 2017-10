Honkballers winnen derde duel met 'eeuwige rivaal' Italië

Rob Cordemans speelde zondag zijn 114e interland als startende werper voor het Nederlands team. In vier innings gooide hij acht keer drieslag. In de vierde inning moest hij wel een homerun van Robel Garcia toestaan. Daarmee nam Italië een 1-0 voorsprong.



Later in de wedstrijd kon Remco Draijer de gelijkmaker scoren op een tweehonkslag van Dwayne Kemp. In de zesde inning profiteerde Oranje van vrije lopen en Italiaanse veldfouten. Dudley Leonora, Oliver van der Wijst Severino, Rodney Daal en Draijer kwamen in deze inning over de thuisplaat.



Italië kwam in de achtste inning nog iets dichterbij, maar het zogenoemde Koninkrijksteam hield daarna de voorsprong vast: 5-2. Voor de Nederlandse honkballers is de winterstop nu begonnen.