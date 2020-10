Honkbalseizoen stilgelegd: komt er nog een kampioen? ‘Wij maken aanspraak op de titel’

Heikele kwestieEinde seizoen, was de stellige conclusie van de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) nadat de amateursport in Nederland dinsdag definitief aan banden werd gelegd. Maar wie is nu de beste honkbalclub van Nederland? Of kunnen de Holland Series toch nog worden afgemaakt? De coaches van het Rotterdamse Neptunus en L&D Amsterdam hebben er uiteenlopende visies over.

Door Marijn Abbenhuijs



,,Ik kreeg ineens het nieuws dat er toch weer naar gekeken wordt”, begint Michael Duursma hoopvol. De coach van de honkballers van L&D Amsterdam doelt op de lobby van het NOC*NSF om de topcompetities onder strenge voorwaarden alsnog door te laten gaan. En dat zou de Amsterdamse honkballers uitstekend uitkomen. Zij staan na twee duels in de Holland Series, een ‘best of seven’ tussen de twee sterkste ploegen uit de hoofdklasse honkbal namelijk met 2-0 voor tegen Curaçao Neptunus.

,,Het zou heel mooi zijn als we een manier zouden vinden om het alsnog af te maken”, benadrukt Duursma. ,,Maar die beslissing moet eerlijk gezegd wel binnen een dag genomen worden. Als het kan, vind ik dat we dit weekeinde op zaterdag en zondag moeten spelen en desnoods op maandag en dinsdag weer.” Elke dag, zonder rustdagen dus. Totdat één van de twee finalisten de ander vier keer verslagen heeft en kampioen is.

Want rondom dat kampioenschap begint intussen een heikele kwestie te ontstaan. De KNBSB heeft aangegeven dat het nog niet weet of er een kampioen komt. Toen dinsdagavond bekend werd gemaakt dat de amateursport definitief aan banden is gelegd, was er voor ‘zomersport’ honkbal maar één conclusie te trekken: het seizoen is voorbij. En zo strandt een honkbaljaar dat vanaf het begin werd gezien als ‘mooi meegenomen’ uiteindelijk in het zicht van de haven, halverwege de finale. Met Curaçao Neptunus als winnaar van de reguliere competitie, maar tegenstander L&D Amsterdam met een comfortabele voorsprong in de Holland Series.

,,In het honkbal worden de prijzen verdeeld in ‘post-season’, dus als ze een kampioen willen benoemen, vind ik dat wij daarvoor in aanmerking komen”, zegt Duursma stellig. ,,Wij hebben in de play-offs (die voordat de Holland Series beginnen nog bestaan uit een competitie met de bovenste vier uit ‘regular season’) acht keer gewonnen en slechts één keer verloren. Neptunus heeft vijf overwinningen en drie nederlagen. En het staat nu dus 2-0 voor ons. Het is uiteraard nog niet gespeeld, maar ik denk dat als je naar de play-offs kijkt, dat wij aanspraak maken op de titel.”

Daar is Neptunus-coach Ronald Jaarsma het niet mee eens. ,,Als ze een kampioen aan moeten wijzen, moet je teruggaan naar de reguliere competitie”, vindt hij. De Rotterdammers zouden daarmee in 2020 de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis winnen. ,,Maar als ze die nu aan ons geven, heb ik daar toch geen goed gevoel over. Wat mij betreft skippen ze dit jaar en verwegen we alles heel snel. Ik ga de titel in ieder geval niet claimen. Als we 1-1 hadden gestaan in de Holland Series, dan hadden we dat kunnen doen. Met een 2-0 achterstand is het natuurlijk raar om te zeggen dat wij als kampioen verklaard moeten worden, al had ik er nog steeds vertrouwen in dat we het zouden halen. Tegelijkertijd vind ik het ook niet fair als Amsterdam kampioen wordt.”

Quote Als ze een kampioen aan moeten wijzen, moet je teruggaan naar de reguliere competitie, maar wat mij betreft skippen ze dit jaar en verwegen we alles heel snel Neptunus-coach Ronald Jaarsma

Maar het seizoen nietig verklaren zonder een kampioen aan te wijzen, daar ziet Duursma dan weer geen heil in. ,,Ik zou er moeite mee hebben als er geen kampioen wordt benoemd”, verklaart hij. ,,Dan is het hele seizoen voor niets geweest. Ook dit jaar hebben we er gewoon weer heel veel tijd in gestoken met elkaar. Zonder kampioenschap geeft dat een heel raar gevoel.”

Het wordt al met al een hele moeilijke beslissing voor de KNBSB, dat dus vurig moet hopen dat het de Holland Series alsnog kan laten afmaken. Maar als het om dat vlak gaat, zijn de coaches van de finalisten het wél roerend met elkaar eens. ,,Stilstaan is heel slecht voor het honkbal en het weer speelt ook een belangrijke rol”, analyseert Jaarsma, de coach van de Rotterdammers. ,,Dus als ze zouden beslissen dat we dit weekeinde alsnog aan de bak kunnen gaan, is het mogelijk. Als het nog twee weken gaat duren voordat er een beslissing valt, vraag ik me af of het nog zin heeft.”

