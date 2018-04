Hoofdrol voor James bij nipte zege Cleveland op Pacers

Kevin Love kwam tot 15 punten voor de Cavaliers. Hij blesseerde in het duel zijn duim, maar zei dat hij vrijdag kan meespelen in de derde confrontatie. Cleveland Cavaliers bereikte de afgelopen drie jaar de finale van de play-offs; de club pakte in 2016 de NBA-titel. Vorig jaar was Golden State Warriors te sterk.



Houston Rockets is een voorname kandidaat voor de titel van dit seizoen. De ploeg presteerde als beste in de reguliere competitie en boekte in de eerste ronde van de play-offs zijn tweede zege op Minnesota Timberwolves: 102-82. Chris Paul was de topschutter voor de Rockets met 27 punten, Gerald Green noteerde 21 punten.