Hoopgevende rentree Van Gerner

Capitals en Golden Knights weer op gelijke hoogte

7:26 De ijshockeyers van Washington Capitals hebben de stand gelijkgetrokken in de strijd om de Stanley Cup. De ploeg uit de hoofdstad van de Verenigde Staten won in Las Vegas het tweede duel in de best-of-sevenserie met Vegas Golden Knights met 3-2. De Deense centre Lars Eller was de grote man bij de Capitals met een doelpunt en twee assists.