IAAF zoekt eerste vrouw als vice-voorzitter

De IAAF greep Internationale Vrouwendag aan om aan te kondigen dat op het congres in september voor het eerst een vrouw tot vice-voorzitter wordt benoemd. ,,We bieden in onze competities gelijke kansen voor vrouwen en dat willen we ook doen in onze bestuursstructuren’', zegt voorzitter Sebastian Coe. Hij zette in 2017 een werkgroep op die zich specifiek bezighoudt met het opleiden van vrouwen voor hoge bestuursfuncties. ,,Iedere organisatie is sterker en effectiever als vrouwen op ieder niveau goed zijn vertegenwoordigd.’'