Ian Thorpe: Goud moet geen doel zijn voor sporters

Thorpe weet waar hij het over heeft. De zwemmer met de bijnaam 'Thorpedo' kon zelf moeilijk omgaan met de druk van het moeten presteren. Hij raakte er van aan de drugs en de alcohol en overwoog zelfs een einde aan zijn leven te maken. De succesvolle Australische zwemmer openbaarde al dat ongemak in 2012 in een autobiografie.



Australië heeft er volgens Thorpe een handje van de lat heel hoog te leggen. Het olympisch comité stelt meestal als doel de top vijf in het medailleklassement en meer goud dan ooit bij de Olympische Spelen. ''In mijn ogen werkt dit niet. De druk op sporters is soms zo hoog dat ze er geen controle over hebben.''