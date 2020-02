Ibaka helpt Toronto Raptors aan twaalfde zege op rij in NBA

Het was opnieuw een zwaarbevochten zege, nadat de Raptors in het derde kwart nog tegen een achterstand van 19 punten hadden aangekeken. Maar de ploeg toonde veerkracht zoals het dat in het kampioensjaar ook zo vaak had gedaan.



Ibaka kwam tot 30 punten maar was niet eens de topschutter aan Canadese kant. Die rol was voor Kyle Lowry met 32 punten, 10 assists en 8 rebounds. De serie van twaalf overwinningen op rij betekende een record voor Toronto Raptors, dat eerder in 2016 en 2018 al wel elf keer achter elkaar had gewonnen.