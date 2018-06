Ibrahimovic helpt LA Galaxy met twee goals aan zege

Springrui­ter Smolders in barrage langzamer dan Fredricson

10:11 Springruiter Harrie Smolders is als tweede geëindigd in de Grote Prijs van Cannes, meetellend voor de Global Champions Tour. Op de rug van Emerald was de nummer één van de wereldranglijst in de barrage alleen langzamer dan de Zweed Peder Fredricson.