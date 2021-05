Iedereen heeft het over het titanengevecht tussen Kamminga en Peaty: ‘Tof dat ze naar mij kijken’

Door Natasja Weber



Vol ongeloof zat Arno Kamminga in de zomer van 2016 voor de tv in zijn ouderlijk huis in Katwijk. Hier zag hij hoe schoolslagkoning Adam Peaty olympisch kampioen werd op de 100 meter schoolslag. Zwaar onder de indruk keek Kamminga naar de rossige Brit die in stijl naar goud zwom in een nieuw wereldrecord: 57,13 seconden.