IJshockeyer Ovetsjkin verbreekt één van de vele doelpuntenrecords van legende Wayne Gretzky

Daarmee bracht Ovetsjkin zijn totaal aantal doelpunten in de NHL op 820. Dat is nog altijd 74 minder dan de 894 goals van Gretzky, die in absolute getallen nog altijd de topscorer aller tijden is in de NHL. Ovetsjkin is 37 jaar, één jaar jonger dan Gretzky toen die in 1999 zijn actieve carrière afsloot.