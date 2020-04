‘Ik denk dat in elke competitie wel een aantal teams gaan omvallen’

VolleybalVoor volleyballers is dit normaal gesproken de periode dat transfers wereldkundig worden. Maar \hoe lastig is de realisatie van een overstap naar een nieuwe club, hoe ingewikkeld is het onderhandelen over contracten in tijden van corona, terwijl de competitie al langere tijd stilligt? ,,Als je een goede speelster bent en je hebt een goed seizoen laten zien is het niet zo heel ingewikkeld”, zegt volleybalzaakwaarnemer Theo Hofland. ,,Maar bij een aantal landen staan clubs inmiddels wel onder druk.”

Door Lisette van der Geest



,,Er zijn clubs die aanbiedingen doen en afspraken proberen te maken waarbij ik me afvraag: hoe denk je dat straks te doen?”, zegt Hofland. ,,Dat zijn clubs die vorig jaar al moeilijker zaten met geld, maar nu doen alsof hun neus bloedt.” In Duitsland is het vaak goed geregeld, weet de zaakwaarnemer met een breed mondiaal netwerk. Daar wordt eerst vier keer uitgebreid gerekend. ,,Bij de vijfde keer zeggen ze: nu weten we heel zeker dat we deze aanbieding kunnen doen.”



Maar in Italië is dat anders. ,,Ik snap wel dat Wopke Hoekstra (minister van financiën, red.) vervelende discussies heeft gehad. De mentaliteit is anders, zeker in dit soort situaties. En dat zie je in de sport terug. In het gemak waarmee voor een aantal speelsters een aanbieding gedaan wordt, waarbij ze denken dat het wel goedkomt.”

Volledig scherm © ANP En daarmee staat de volleybalmarkt deels onder druk, denkt Hofland. In Italië lag de competitie geruime tijd stil en maakte de landelijke volleybalfederatie vorige week bekend dat alle landelijke competities beëindigd zijn. Tot woede van veel clubvoorzitters, die voorstander zijn van play-offs in een later stadium, en vrezen voor een extra financiële klap. Play-offs staan ook garant voor extra inkomsten. Hofland: ,,De komende weken zal meer duidelijk worden over financiële status. Er komt misschien een markt waar veel volleyballers over zijn. En ik denk dat er in elke competitie wel een aantal teams gaan omvallen, als gevolg van deze periode.”



Hofland is extra voorzichtig met de clubs waarvan hij de financiële mogelijkheden wantrouwt. ,,Als ik weet dat ze al een beetje in de shit zitten, probeer ik niet heel hard te onderhandelen.” De clubs die discutabel zijn, waarbij salarisclaims uitstaan van speelsters bij Europese bond CEV, ontwijkt Hofland sowieso. ,,Voor die mentaliteit heb ik geen goed woord over”, zegt hij.

Realistisch

Hij merkt dat er nog voldoende clubs zijn die goede contracten kunnen aanbieden. ,,Niet heel veel clubs kunnen meer aanbieden dan het jaar ervoor, maar of dat erg is? Het volleybal is realistisch, we hebben allemaal te maken met de omstandigheden zoals ze nu zijn. We zitten in hetzelfde schuitje. Ik denk dat iedereen weet dat het komend seizoen een kwestie van overleven is.”

Sommige spelers waren in de eerste maanden van dit jaar al rond met een club. ,,Zij kunnen nu zeggen: ik ben spekkoper als ze een flink verbeterd contract hebben. Een goede speelster hoeft sowieso niet bang te zijn, zelfs als de situatie zo is dat er bij een goede club het komende jaar wat minder geld beschikbaar is, adviseer ik soms: beter nu een klein stapje terug of op hetzelfde niveau blijven, maar wel ergens zitten waar je hierna weer een stap kunt maken.”

Quote Nu hang ik dus de hele dag aan de telefoon en eigenlijk werkt dat zelfs iets nauwkeuri­ger dan in het verleden. Dat zie je ook bij clubs: nog nooit was er zoveel rond als nu Theo Hofland

De coronacrisis en beperkingen die daarmee gepaard gaan maken werken voor Hofland momenteel niet drukker, wel anders. Normaal gesproken zijn de play-offs nu bezig en zou de zaakwaarnemer naar diverse landen reizen om speelsters en relaties te spreken. ,,Nu hang ik dus de hele dag aan de telefoon en eigenlijk werkt dat zelfs iets nauwkeuriger dan in het verleden. Dat zie je ook bij clubs: nog nooit was er zoveel rond als nu.”

Voor bekende speelsters in de bloei van hun carrière is het vinden van een goede club niet lastig, voor jonge wat onbekendere speelsters is er wel een nadeel dat niet met videobeelden of telefoongesprekken kan worden opgevangen. ,,Soms konden een soort proeftrainingen een manier zijn om speelsters extra in beeld te brengen. Dat werd al minder gedaan de laatste jaren, maar is nu onmogelijk. Voor een speelster uit een klein volleyballand is dat een van de grootste nadelen van deze periode.”

De huidige situatie biedt ook positieve veranderingen, denkt Hofland. ,,Je gebruikt nu allerlei videodiensten en dat is ook leuk, ik denk dat een aantal van die mogelijkheden straks nog steeds gebruikt worden.”