Ik wist niet dat we honderdduizenden terrorisme-experts hadden

Van de andere kant van de wereld kwam er een filmpje. Nog één, en nog één. Niet met bloed en kogels, niet met lijkzakken, niet met zwaaiende sirenes en huilende mensen. Op de filmpjes werd er gedanst: de haka.



Er waren rugbyploegen die dansten. Maar ook scholieren, surfers en motorrijders. Mannen met tattoos en Rambo-armen, meisjes met staartjes, schooljongens in korte broeken en vrouwen met hoofddoeken: allemaal voerden ze de traditionele Maori-dans uit die we tegenwoordig vooral kennen van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam. Rollende ogen, uitgestoken tongen, harde stemmen. Maar deze keer was het niet om te intimideren. Het was om te rouwen, om de slachtoffers van de aanslag in Christchurch te herdenken. Samen.



Ik kan niet naar de filmpjes van de haka’s kijken zonder kippenvel op mijn armen. De beelden zijn verdrietig en prachtig tegelijk. Je kunt er intense treurnis in zien, maar ook hoop: anti-haat-haka’s als gezamenlijke reactie op de haat die tientallen mensen het leven kostte. Een boodschap aan de nabestaanden ook: jullie staan er niet alleen voor.