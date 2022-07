In Rusland opgepakte basketbalster VS smeekt Biden om hulp: ‘Doodsbang dat ik hier altijd moet blijven’

De Amerikaanse basketbalster die vier maanden geleden werd opgepakt in Rusland vanwege drugsbezit, heeft het Witte Huis een brief gestuurd waarin ze president Joe Biden om hulp vraagt.

,,Terwijl ik hier zit in een Russische gevangenis, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, familie, vrienden, Olympische sportkleding, of enige prestatie, ben ik doodsbang dat ik hier voor altijd zal moeten blijven”, schrijft Brittney Griner in de brief, die maandag door haar Amerikaanse vertegenwoordigers naar buiten werd gebracht.

Het proces tegen Griner is afgelopen vrijdag begonnen. De 31-jarige sportvrouw werd half februari, daags voor de Russische invasie in Oekraïne, op de luchthaven Sjeremetjevo van Moskou aangehouden, omdat ze volgens de veiligheidsdienst in het bezit was van capsules cannabisolie. Dat is in Rusland een illegaal verdovend middel. Er kan een straf tot tien jaar cel op staan.

Volledig scherm Een basketbalfan voert actie om Griner naar huis te halen. © ANP / EPA

In de VS wordt gesuggereerd dat Griner enkel is gearresteerd omdat ze een sportvedette is. Rusland zou met haar de VS een hak willen zetten en haar later mogelijk tegen een Russische gevangene in de VS willen ruilen.

“Ik begrijp dat u veel op uw bordje heeft”, schrijft Griner aan Biden. “Maar vergeet mij en de andere gevangengenomen Amerikanen niet. Doe alsjeblieft alles wat u kunt om ons naar huis te laten komen. Ik heb in 2020 voor het eerst gestemd, op u. Ik heb nog zoveel goeds te doen met mijn vrijheid, die alleen u kunt herstellen”, schrijft Griner.