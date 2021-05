IOC biedt Japan extra medische hulp aan voor Olympische Spelen

Bach benadrukte woensdag nogmaals dat de Spelen in Tokio en ook de Paralympische Spelen voor iedereen veilig zullen zijn, zowel voor de sporters als voor de Japanse gemeenschap. De Duitser zei dat 80 procent van de atleten en begeleiders die naar Tokio komen gevaccineerd zullen zijn. Het medische personeel dat het IOC aanbiedt, kan helpen bij het uitvoeren van de maatregelen die zijn genomen in het olympisch dorp en de wedstrijdaccommodaties om het virus te weren.

Veilige plek

,,Het belangrijkste principe is heel duidelijk: het olympisch dorp is een veilige plek en de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2020 zullen op een veilige manier worden georganiseerd”, zei voorzitter Bach tijdens een videogesprek. ,,Op dit moment is 75 procent van de toekomstige inwoners van het olympisch dorp al ingeënt of tijdig voor de Spelen ingeënt. We hebben goede redenen aan te nemen dat dit cijfer boven 80 procent ligt als de Spelen beginnen.”