Irving verbreekt record met 50 punten bij debuut voor Brooklyn Nets

Voorbeschouwing NBA-titel­strijd: Battle of LA met LeBron James vs Kawhi Leonard

23 oktober Maken LA Lakers en Clippers de NBA eindelijk minder voorspelbaar? Want Golden State Warriors stond de afgelopen vijf jaar steeds in de finale. Op vorig seizoen na was Cleveland Cavalliers steeds de tegenstander. Komende nacht staan de twee rivalen uit Los Angeles bij de seizoensstart tegenover elkaar.