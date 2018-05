James helpt Cavaliers aan zege in Toronto, Curry maakt rentree

Sterspeler LeBron James was bij de Cavaliers goed voor een 'triple-double' met 26 punten, 13 assists en 11 rebounds. Bij Toronto, dat in de reguliere speeltijd nooit tegen een achterstand aankeek, was DeMar DeRozan met 22 punten de topschutter. Met nog 3 seconden op de klok in de verlenging miste Fred VanVleet een driepunter die de thuisploeg vermoedelijk de zege had bezorgd.

Curry maakt rentree bij winst Warriors

Regerend kampioen Golden State Warriors won ook de tweede halve finale in de play-offs Western Conference. Met sterspeler Stephen Curry na een langdurige blessure terug in het team werden de New Orleans Pelicans in de Oracle Arena in Oakland met 121-116 verslagen. Curry was bij zijn rentree direct goed voor 28 punten, twee assists en zeven rebounds. Kevin Durant was topschutter bij de Warriors met 29 punten. Bij de Pelicans was Anthony Davis met 25 punten de meest trefzekere schutter.



De afgelopen drie jaar stonden de Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors tegenover elkaar in de NBA Finals. In 2015 en 2017 wonnen de Warriors, in 2016 de ploeg van LeBron James.