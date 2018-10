James loodst LA Lakers naar nieuwe zege met eerste 'triple-double’

Boston Red Sox ook de sterkste in tweede duel

25 oktober De honkballers van de Boston Red Sox hebben ook het tweede duel in de World Series gewonnen van de Los Angeles Dodgers. In Fenway Park in Boston was de thuisploeg de bezoekers uit LA met 4-2 de baas. Red Sox had het eerste duel in de best-of-sevenserie al met 8-4 gewonnen.